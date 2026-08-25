 إلغاء رحلة من بين كل 12 رحلة بالقطارات للمسافات البعيدة في ألمانيا خلال النصف الأول من 2026 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إلغاء رحلة من بين كل 12 رحلة بالقطارات للمسافات البعيدة في ألمانيا خلال النصف الأول من 2026

برلين - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 12:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 12:01 م

أظهرت بيانات حكومية أن نحو رحلة من بين كل 12 رحلة بالقطارات للمسافات البعيدة التي تشغلها شركة دويتشه بان الألمانية تم إلغاؤها تماما أو بالنسبة لجزء من مسارها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ معدل الإلغاء 8%، بارتفاع 3 نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أنه ثاني أعلى مستوى منذ 2019، وذلك وفقا لرد وزارة النقل على سؤال برلماني من الخضر أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

وكان النصف الأول من عام 2024 هو الوحيد الذي سجل معدل إلغاء أعلى بلغ 12%، وأرجعت الوزارة ذلك إلى إضرابات نقابة سائقي القطارات الألمان.


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