إلغاء رحلة من بين كل 12 رحلة بالقطارات للمسافات البعيدة في ألمانيا خلال النصف الأول من 2026

أظهرت بيانات حكومية أن نحو رحلة من بين كل 12 رحلة بالقطارات للمسافات البعيدة التي تشغلها شركة دويتشه بان الألمانية تم إلغاؤها تماما أو بالنسبة لجزء من مسارها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ معدل الإلغاء 8%، بارتفاع 3 نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أنه ثاني أعلى مستوى منذ 2019، وذلك وفقا لرد وزارة النقل على سؤال برلماني من الخضر أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).

وكان النصف الأول من عام 2024 هو الوحيد الذي سجل معدل إلغاء أعلى بلغ 12%، وأرجعت الوزارة ذلك إلى إضرابات نقابة سائقي القطارات الألمان.