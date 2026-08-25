عضو كنيست إسرائيلي متطرف يدمر نصبا تذكاريا في قرية فلسطينية

حطّم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تسفي سوكوت، نصبًا تذكاريًا في قرية مادما جنوب نابلس، خلال وجوده في القرية برفقة أشخاص آخرين، وتحت حماية قوات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.

وبحسب موقع «يديعوت أحرنوت»، قال سوكوت، إنه طالب الجيش قبل أيام بإزالة ما وصفها بـ«النصب التي تخلّد منفذي هجمات» في قريتي مادما وبورين، لكنه قرر الوصول بنفسه وتحطيمها بعدما بقيت في مكانها.

وقال النائب الإسرائيلي إن إسرائيل، حسب تعبيره، لا يمكن أن تسمح بتخليد من «ألحقوا الأذى باليهود والجنود» وتحويلهم إلى شخصيات يُحتذى بها أمام الأجيال المقبلة.

وفي سياق متصل، قطع مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من أعمدة الكهرباء في بلدة بورين جنوب نابلس، في اعتداء هو الثاني خلال أسبوع.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين قطعوا عددًا من أعمدة الكهرباء التي تمد منزل عائلة صوفان بالتيار الكهربائي، في البلدة الواقعة بمحاذاة مستوطنة «يتسهار».