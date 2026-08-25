أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3ر2% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي إلى نحو 8ر16 مليار دولار ( 18ر63 مليار ريال).

وقالت الهيئة، في بيانات أصدرتها اليوم، إن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت من 4ر70% في شهر يونيو 2025 إلى 72% في نفس الشهر من العام الجاري.

وانخفضت الواردات في الشهر قبل الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي إلى نحو 78ر18 مليار دولار ( 45ر70 مليار ريال).

وأظهرت الهيئة انخفاض الصادرات السلعية السعودية بنسبة 5ر4 % خلال الشهر قبل الماضي على أساس سنوي إلى نحو 4ر23 مليار دولار ( 76ر87 مليار ريال).