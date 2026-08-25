ألمانيا تعثر على درون ثالثة ومتفجرات عقب محاولة هجوم على مطار

كشفت وسائل إعلام ألمانية، منها هيئتا البث نورد دويتشر روندفونك (إن.دي.آر) وفيست دويتشر روندفونك (دبليو.دي.آر) وصحيفة زود دويتشه تسايتونج، اليوم الثلاثاء، أن محققين ألمان عثروا على طائرة بدون طيار (درون) ثالثة وما يشتبه في أنها متفجرات على صلة بمحاولة الهجوم التي وقعت هذا الشهر على مطار لايبزيج/هاله.
وأفادت التقارير الإعلامية بأنه قد عُثر على الدرون في 14 أغسطس الحالي، بعد عشرة أيام من الواقعة، إلى الغرب من المطار، حيث اكتشف المحققون أيضا حوالي 50 جراما من مادة يشتبه في كونها مركب هيكسوجين الانفجاري الذي يستخدم لأغراض عسكرية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ولم يرد مكتب المدعي العام الألماني بعد على طلب رويترز للتعليق.
وتشير مصادر أمنية وردت في التقارير إلى احتمال تورط المخابرات الروسية في محاولة الهجوم، وهو اتهام نفته موسكو.
وفي الرابع من أغسطس، جرى اكتشاف درون محملة بمتفجرات بالقرب من طائرة شحن أوكرانية من طراز أنتونوف تُستخدم لنقل الإمدادات العسكرية. ويشتبه المحققون أيضا في أن درون ثانية ربما اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة (دي.إتش.إل) بعد وقت قصير من الإغلاق المؤقت للمطار.
ويُعد المطار مركزا للشحن والإمداد والتموين العسكري يستخدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشركة (أنتونوف إيرلاينز) الأوكرانية لنقل الإمدادات العسكرية.