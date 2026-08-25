ألمانيا تعثر على درون ثالثة ومتفجرات عقب محاولة هجوم على مطار

كشفت وسائل إعلام ألمانية، منها هيئتا البث نورد دويتشر روندفونك (إن.دي.آر) وفيست ​دويتشر روندفونك (دبليو.دي.آر) وصحيفة زود دويتشه تسايتونج، اليوم ‌الثلاثاء، أن محققين ألمان عثروا على طائرة بدون طيار (درون) ثالثة وما يشتبه في أنها متفجرات على صلة بمحاولة ​الهجوم التي وقعت هذا الشهر على ​مطار لايبزيج/هاله.

وأفادت التقارير الإعلامية بأنه قد عُثر على ⁠الدرون في 14 أغسطس الحالي، ​بعد عشرة أيام من الواقعة، إلى الغرب من ​المطار، حيث اكتشف المحققون أيضا حوالي 50 جراما من مادة يشتبه في كونها مركب هيكسوجين الانفجاري الذي ​يستخدم لأغراض عسكرية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يرد مكتب المدعي العام ​الألماني بعد على طلب رويترز للتعليق.

وتشير مصادر أمنية وردت ‌في ⁠التقارير إلى احتمال تورط المخابرات الروسية في محاولة الهجوم، وهو اتهام نفته موسكو.

وفي الرابع من أغسطس، جرى اكتشاف درون ​محملة بمتفجرات بالقرب ​من ⁠طائرة شحن أوكرانية من طراز أنتونوف تُستخدم لنقل الإمدادات العسكرية. ويشتبه ​المحققون أيضا في أن درون ​ثانية ⁠ربما اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة (دي.إتش.إل) بعد وقت قصير من الإغلاق المؤقت للمطار.

ويُعد المطار ⁠مركزا ​للشحن والإمداد والتموين العسكري يستخدمه ​حلف شمال الأطلسي "الناتو" وشركة (أنتونوف إيرلاينز) الأوكرانية لنقل الإمدادات العسكرية.