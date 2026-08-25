 23 شخصا يمثلون أمام المحكمة غدا باليونان لصلتهم بأعمال شغب في مركز لاحتجاز المهاجرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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23 شخصا يمثلون أمام المحكمة غدا باليونان لصلتهم بأعمال شغب في مركز لاحتجاز المهاجرين

أثينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 9:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2026 - 9:27 ص

تم وضع 23 شخصا من بين 25 تم إلقاء القبض عليهم بعد أعمال شغب في مركز لاحتجاز المهاجرين في مدينة سيرس بشمال اليونان في الحجز الاحتياطي، ومن المقرر أن يمثلون أمام المحكمة ابتداء من غد الأربعاء.

وذكرت صحيفة كاثيميريني أن المتهمين، وجميعهم من بنجلاديش ومصر، يواجهون عدة تهم تتضمن محاولة الهروب والهروب و التمرد والحاق الضرر بالممتلكات.

وقالت الشرطة إن أعمال الشغب اندلعت مساء السبت الماضي في منشأة في كليدي في بلدية سيتيكي بالقرب من الحدود اليونانية-البلغارية.

وألقى المحتجزون الحجارة وأغراض أخرى على الشرطة، وألحقوا الضرر بالمنشأة وبالحاجز المحيط بها. وقام بعضهم باختراق الحاجز والهروب. وقالت الشرطة إن 15 شخصا مازالوا هاربين ويتواصل البحث عنهم.

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