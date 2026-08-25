أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1200 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و479 ألفا و300 فرد، من بينهم حوالي 1230 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12293 دبابة، و25220 مركبة قتالية مدرعة، و48567 نظام مدفعية، و2058 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1587 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 440 طائرة حربية، و354 مروحية، و479882 طائرة مسيرة، و5052 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و139221 من المركبات وخزانات الوقود، و4582 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.