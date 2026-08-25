الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية يشدد على الحاجة لدور نشط للسياسة النقدية لتعزيز النمو

شدد الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية والحكومة اليوم الثلاثاء على الحاجة لدور فعال للسياسة النقدية والاستثمار في الصناعات المستقبلية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإقرار موازنة قياسية للعام المقبل.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هان بيونج دو زعيم الحزب الحاكم بالبرلمان قال خلال اجتماع استشاري بين مسئولي الحزب والحكومة بشأن مشروع موازنة العام المقبل "يتعين علينا أن نركز على قدرتنا النقدية على تأمين الريادة في الصناعات المستقبلية".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة ستضع موازنة قياسية تقدر بنحو 800 تريليون وون "540 مليار دولار" للعام المقبل، كما ستستخدم الايرادات الضريبية الإضافية الناجمة عن انتعاش قطاع أشباه الموصلات لإنشاء "صندوق استجابة مستقبلية" للاستثمار في الصناعات المستقبلية والسياسات المتعلقة بالأجيال الأصغر والتنمية الإقليمية.

وقال وزير الموازنة بارك هونج جيون إن الحكومة ستركز على دعم النمو الاقتصادي للبلاد من خلال إدارة نقدية فعالة لبناء "كوريا جنوبية لا غنى عنها".

كما تعهد الحزب الحاكم والحكومة ببذل الجهود لتعزيز محركات النمو المستقبلية مثل قطاع الطيران وتعزيز دعم الشباب ومواجهة الاستقطاب وتحسين السلامة العامة.