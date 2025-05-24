المنيا: الحزن يخيم على مركز مغاغة بعد وفاة عبدالصمد الصعيدي شيخ البلد: فقدانك خسارة كبيرة

شهد مركز مغاغة، بمحافظة المنيا، حالة شديدة من الحزن إثر إعلان وفاة عبدالصمد أبو سعيد الصعيدي شيخ البلد، رجل المصالحات الأول بمركز مغاغة، والذي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كوالد شهيد الواجب النقيب شهيد محمد عبدالصمد، معاون مباحث مركز شرطة السادات سابقا، وشقيق اللواء أنور سعيد مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الاقتصادي الأسبق.

وكان من أقواله -رحمه الله- في المصالحات: "أن مصر أعطتنا الكثير، ومهما قدمنا فلن نوفيها حقها"، كما قدم لله ابنه شهيد والباقي جنود للدولة، وهم: الرائد علاء عبدالصمد سعيد رئيس مباحث كهرباء محافظة المنيا، والنقيب جلال عبدالصمد، معاون مباحث مركز شرطة بني مزار، وسعيد عبدالصمد، الطالب بكلية الشرطة.

وقال أحمد سيد عبدالعال، من أهالي مركز مغاغة، ناعيا الفقيد: "فقدانك خسارة كبيرة في عمل المصالحات وتقريب وجهات النظر بين الناس، كان لك قبول بين جميع العائلات، فقدانك خسارة كبيرة في الصلح بين الناس والسعي في الخير، وإنهاء المشاكل والخصومات بين الأشخاص، وإنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله تعالى عليك يا طيب القلب ورجل السعي في الخير".



