الإثنين 24 يونيو 2019 10:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أقنعك أداء المنتخب المصري في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية؟

النتـائـج تصويت

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الوضع في أثيوبيا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 9:52 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 9:52 ص

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع في أثيوبيا حيث اغتيل قائد الجيش وحاكم منطقة في ما وصفته الحكومة بمحاولة انقلاب، داعياً الأطراف كافة إلى "ضبط النفس".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش - في بيان أورده الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة - "إنّ الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الأحداث الدموية التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع في إثيوبيا"، مضيفا أنّه يدين هذه الأحداث يدعو جميع الأطراف الإثيوبية إلى التحلّي بضبط النفس ومنع العنف وتجنّب أي عمل يمكن أن يقوّض السلام والاستقرار في إثيوبيا.

ورحّب الأمين العام بالتزام رئيس الوزراء وحكومة إثيوبيا بتقديم مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة، مجددا التأكيد على أنّ الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة دعم حكومة إثيوبيا في جهودها لمواجهة التحديات المستمرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك