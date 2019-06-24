المصرية الفائزة بجائزة أفضل مغنية أوبرا من باريس: معلم وراء دخولي المجال

أبدت الفنانة المصرية فرح الديباني، بالغ سعادتها بفوزها بجائزة أفضل مغنية أوبرالية من دار الأوبرا الفرنسية.



وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، إن المسابقة الحقيقية كانت دخولها لأوبرا باريس بعد منافسة شارك فيها 800 فنان.



وأضافت أنه بعد انضمام الفنانين الجديد للأوبرا يُجرى مراقبة أدائهم طوال السنة ثم يتم الاختيار بالتصويت على الأفضل ليحصد جائزة أفضل مغني خلال العام، معقبة: «لقد اختاروني كأفضل مطربة أوبرالية هذا العام».



وعن كواليس تعلقها بالموسيقى، أوضحت أنها ترعرعت في منزل موسيقي، متابعة: «كنت بسمع موسيقى أوبرالية وكلاسيكية من صغري ودرستها».



وتابعت أن المدرسة الألماني التي التحقت بها في الإسكندرية كانت تهتم بحصص الموسيقى، حتى إن أحد معلميها حينما سمع صوتها أقنعها بأنها يجب أن تجيد الغناء الأوبرالي وبدأت تتمرن معه والفنانة نيفين علوبة.



وفازت الفنانة المصرية فرح الديباني، الأسبوع الماضي، بجائزة أفضل مغنية أوبرالية من أوبرا باريس، لتكون بذلك أول شخصية عربية تحصل على هذا اللقب.