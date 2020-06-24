أعلن الاتحاد الدولي للدراجات في بيان أن كانستانتسين سيوتسو متسابق فريق سكاي السابق عوقب بالإيقاف لأربع سنوات لسقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات عام 2018.

وعوقب سيوتسو (37 عاما)، الذي كان متسابقا بفريق البحرين-ميريدا في ذلك الوقت، بالإيقاف في سبتمبر 2018 بعد اكتشاف تناوله مادة محظورة.

واعتزل سيوتسو في نهاية هذا العام بعد إبلاغه بعدم تجديد عقده وتنتهي عقوبته في الرابع من سبتمبر 2022.

ونافس متسابق روسيا البيضاء مع سكاي لمدة ثلاث سنوات بدءا من 2012 وكان ضمن الفريق الذي ساعد البريطاني كريس فروم في الفوز بلقبه الأول في سباق فرنسا 2013.