نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء

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شهدت أسعار الحديد في الأسواق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لأحدث الأسعار المتداولة بالسوق.

وتنشر جريدة "الشروق"، أسعار الحديد والأسمنت على النحو التالي:

حديد عز ٩٧٥٠ جنيها للطن

حديد المصريين ٩٥٠٠ جنيه

المراكبي ٩٥٠٠ جنيه

بشاي ٩٦٠٠ جنيه

حديد الجيوشي ٩٥٠٠ جنيه

حديد مصر ستيل ٩٥٠٠ جنيه

حديد العشري ٩٥٠٠ جنيه

حديد العتال ٩٦٠٠ جنبه

فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم على النحو التالي:

سعر طن شركة سيناء ٧٠٥ جنيهات للطن

أسمنت حلوان سجل ٧١٥ جنيها للطن

أسمنت أسيوط عند ٧٠٣ جنيهات

أسمنت النصر ٧٠٨ جنيهات

لافارج للأسمنت ٧١٠ جنيهات

أسمنت بني سويف ٧٨٠ جنيه ا

اسمنت السويس ٧١٣ جنيها

أسمنت أسوان ٧٠٨ جنيهات