وزيرا الخارجية التونسي والفرنسي يبحثان عددًا من الملفات الإقليمية والدولية

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان آخر المستجدات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية والدولية ولاسيما سبل وإمكانات تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الانتقالية الليبية من أجل إنجاح المسار السياسي في هذا البلد الشقيق وضرورة تجنيبه كل المخاطر الممكنة.

وذكر بيان للخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء لقاء جمع الوزيرين على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أشادا بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات التونسية الفرنسية والذي عكسه تبادل الزيارات بين البلدين.. منوهين بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس يومي 17 و 18 مايو 2021 وزيارة الوزير الأول الفرنسي جان كاستكس إلى تونس يومي 2 و 3 يونيو الجاري.