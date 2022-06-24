لبنان: توقيف 310 أشخاص من جنسيات مختلفة في مايو لتورّطهم في جرائم

أوقفت وحدات الجيش اللبناني 310 أشخاص من جنسيات مختلفة خلال شهر أيار/ مايو الماضي لتورّطهم في عدة جرائم وجنح.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة إن "حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار/مايو المنصرم هي: توقيف 310 أشخاص من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة".

ومن الجرائم والجنح التي تمت عملية التوقيف بسببها " الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".

وشملت المضبوطات، بحسب البيان " 64 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال".

وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات " إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".