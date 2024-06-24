زعيم أغلبية النواب: لولا تدخلاتنا واجتماعاتنا لكانت أزمة الكهرباء أسوأ من ذلك بكثير

قال عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن المجلس يجتهد مع الحكومة لمواجهة أزمة الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الإثنين، أن الدولة لديها محطات قادرة على إنتاج الكهرباء لتغطية الجمهورية بالكامل، وهو ما يمثل أحد أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تكاليف إنتاج الطاقة زادت بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك حاجة لزيادة الاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات من الطاقة.

وأوضح أن هناك تواصلًا مستمرًا مع المسئولين المعيين بهذه الملف، مؤكدا أن الحزب يعقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة هذه المشكلة.

ونوه بأن أعضاء مجلس النواب يقدمون ملاحظاتهم إزاء هذه الأزمة، وتُجرى بشأنها مناقشات وافية، كما يتم التنسيق المستمر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وتابع: «لولا التدخلات التي حدثت من نوابنا والاجتماعات التي عقدناها مع المسؤولين لكانت أزمة الكهرباء أسوأ من ذلك بكثير».

وشدد على أن أزمة الكهرباء لها بُعد اقتصادي وآخر رقابي، مؤكدا ضرورة التعاون المستمر من أجل إنهاء هذه الأزمة.

ونوه بأن المجلس يضم قامات علمية واقتصادية، وهو ما يتجلى في المناقشات التي يتم إجراؤها في مجلس النواب، داعيا وسائل الإعلام لإبراز الجهود التي يبذلها النواب.