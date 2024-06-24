نيجيريا تسعى للتعاقد مع هيرفي رينارد

يسعى الاتحاد النيجيري لكرة القدم للتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الحالي لمنتخب سيدات فرنسا، بعد تصريحات الأخير بالرحيل عن المنتخب الفرنسي بعد أولمبياد باريس 2024.

هيرفي رينارد أعلن في تصريحات اليوم، الإثنين، رحيله عن منتخب فرنسا للسيدات، بعد نهاية دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، في شهر أغسطس المقبل.

ووفقًا لموقع «AfricaSoccer.com» فإن إعلان المدرب الفرنسي رحيله بعد الأولمبياد دفع الاتحاد النيجيري للتحرك سريعًا من أجل التعاقد معه، حيث يرونه المرشح الأول لتدريب النسور النيجيرية.

وأشار الموقع النيجيري إلى أن هيرفي رينارد حريص على العودة إلى إفريقيا، حيث حقق نجاحًا كبيرًا.

ويتمتع المدرب الفرنسي بسجل حافل في كرة القدم الإفريقية، حيث قاد زامبيا للفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 2012، كما حقق نفس الإنجاز مع ساحل العاج في عام 2015 والمغرب في كأس العالم.

ويبحث الاتحاد النيجيري حالياً عن مدرب جديد، بعد رحيل فينيدي جورج، على خلفية موقف المنتخب الصعب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب النيجيري المركز الخامس في المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال برصيد 3 نقاط فقط بعد مرور 4 جولات.

ومن المتوقع أن يواجه الاتحاد النيجيري منافسة شديدة على خدمات رينارد، لكن تأمينه سيكون بمثابة انقلاب كبير لكرة القدم النيجيرية.