قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة طيرحرفا بجنوب لبنان

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قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أطراف بلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان.

وأعلن مراسل قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله"، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت صباح اليوم أطراف بلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان.

وشنّ طيران الاحتلال بعد منتصف ليل أمس الأحد، غارة استهدفت بصاروخين منزلا في محيط مسجد "الإمام علي" بساحة بلدة "عيترون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، على بلدتي "كفركلا" و"الخيام" في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.