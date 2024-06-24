قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال نزّال، إنّ هناك جبهة عالمية ضد برنامج الحكومة الإسرائيلية وضد ممارساتها، موضحا أن هذه الجبهة تعبر عن نفسها في الأطر الدولية سواء في مجلس الأمن الدولي، أو محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «نتحرك على هذه الجبهات كقيادة لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار التعاون مع الدول العربية».

وشدد على أن إسرائيل تشن حرب وجود على السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الطرف الأكثر صدقية في الساحة العالمية لاكتساب دعم واعتراف عالمي بهذا المطلب التحرري.

وتابع: «ما تسعى إليه إسرائيل مرفوض عالميا.. صحيح أننا نفتقر إلى وسائل لكسر الإرادة الإسرائيلية في هذا المجال لكن لا يُستهان بهذا الزخم العالمي لرفض الطروحات العنصرية المتطرفة في إسرائيل».

واستكمل: «في إسرائيل يركزون على ضرورة إزاحة السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها منطلق الفلسطينيين لدعم دولي أكثر زخما في تقبل المطالب الفلسطينية بالتحرر والاستقلال، ومن هنا يجيء كل التضييق الإسرائيلي على السلطة الوطنية الفلسطينية».