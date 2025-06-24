الرئيس الإماراتي يؤكد لنظيره الإيراني ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار

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تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحثا خلاله المستجدات في المنطقة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الرئيس الإماراتي أكد ترحيب دولة الإمارات بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معربا عن أمله أن يشكل الاتفاق أساسا لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على أهمية توفير أسباب نجاح الاتفاق لما فيه الخير لجميع دول المنطقة وشعوبها، مجددا موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم كل ما يصب في مسار السلام والأمن الإقليميين.

من جانبه أعرب الرئيس الإيراني عن شكره لرئيس الإمارات لموقف بلاده وتضامنها مع إيران تجاه الاستهداف العسكري الإسرائيلي لأراضيها.