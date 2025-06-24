ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الإيراني دعم المملكة للحوار كسبيل لتسوية الخلافات

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيا للرئيس الإيراني مسعود بزشکيان ثبات موقف المملكة الداعم للحوار كسبيل لتسوية الخلافات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن "ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشکيان".

وفي بداية الاتصال، بحسب (واس) "رحب ولي العهد السعودي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اليوم"، معربًا "عن أمل المملكة أن يسهم في إعادة الأمن والاستقرار وتجنب مخاطر التصعيد"، مؤكدا "موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات".

من جهته أعرب الرئيس الإيراني "عن شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي"، مجددا "تقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد السعودي من جهود ومساع لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة"، بحسب وكالة واس.

وأعلن مكتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان مساء اليوم الثلاثاء أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد محمد بن سلمان تناول التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وسبل تجنيبها مزيدا من التوتر، مؤكدا استعداد طهران للتسوية مع الولايات المتحدة "ضمن القوانين والضوابط الدولية".

وبحسب بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الإيرانية فقد شدّد بزشكيان خلال الاتصال على أن إيران "لا تطالب بشيء يتجاوز حقوقها المشروعة ولا تسعى إلى التصعيد بل تدعو إلى حلول دبلوماسية تحترم سيادتها ومصالح شعبها"، لافتًا إلى "انفتاح الجمهورية الإسلامية على حوار بنّاء مع الأطراف الغربية ضمن أطر الشرعية الدولية".

وأعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للمواقف السعودية خاصة فيما يتعلق بإدارة أوضاع الحجاج الإيرانيين خلال اضطرابات الطيران إثر الهجمات الأخيرة، لكنه وجّه انتقادًا مباشرًا لمشاركة الولايات المتحدة في الهجوم على إيران، مؤكدًا أن طهران "اضطرت للرد" عبر استهداف قاعدة أمريكية في قطر، معتبرًا أن "أمريكا وإسرائيل تسعيان لبث الفرقة بين الدول الإسلامية" في حين تسعى إيران إلى "ترسيخ الوحدة الإقليمية".

وأشار بزشكيان إلى أن طهران تأمل في "التوصل إلى اتفاقات منطقية تحقق مصالح الشعب الإيراني وتفتح الطريق أمام تنمية مشتركة في المنطقة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران "لا تسعى لأي مواجهة مع جيرانها" بل ترحب بأي دعم من الدول "الصديقة والشقيقة".

من جهته أكد ولي العهد محمد بن سلمان أن "المملكة أدانت بشكل واضح كل الاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية على إيران" مضيفا أن دول المنطقة "لم تسمح ولن تسمح باستخدام أجوائها أو قواعدها لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران".

وحول استهداف القاعدة الأمريكية في قطر أبدى بن سلمان "تفهمًا للظروف الإيرانية" معتبراً في الوقت نفسه أن الضربة "انتهاك لسيادة دولة شقيقة" داعيًا إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد".

واختتم ولي العهد حديثه بالتأكيد على أن "الولايات المتحدة تضغط حاليًا على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار" معربا عن أمله في "استئناف سريع للمفاوضات بين إيران وأمريكا لتجنب أي تصعيد جديد وإنهاء أسباب التوتر"، بحسب وسائل الاعلام الايرانية