إيران إنترناشيونال: دوي انفجارين في العاصمة طهران

أفادت قناة «إيران إنترناشيونال»، مساء الثلاثاء، بسماع دوي انفجارين في منطقة شمستان شمال طهران، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وتأتي تلك الأنباء، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب في تدوينة عبر منصته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء اليوم، إن «إسرائيل لن تهاجم إيران»، قائلًا إن «جميع الطائرات الإسرائيلية ستعود أدراجها، بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران».

كما حذر ترامب، في تدوينة سابقة إسرائيل من انتهاك وقف النار وإلقاء القنابل على إيران.

وأضاف: «أقول لإسرائيل لا تلقوا هذه القنابل.. إن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم، أعيدوا طياريكم إلى قواعدهم فورًا!».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».