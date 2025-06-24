أبدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه من التعادل المثير أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في اللقاء الذي أُقيم فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن الفريق كان يستحق نتيجة أفضل.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" دخلنا اللقاء بتركيز كبير ورغبة حقيقية في الفوز من أجل مصالحة الجماهير، لكن للأسف لم نحافظ على التقدُّم، رغم تسجيلنا أربعة أهداف، وأهدرنا العديد من الفرص."

وأضاف:" كنا قادرين على تسجيل 8 أهداف على الأقل، وتقدّمنا في النتيجة 4 مرات، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الأفضلية، وهذا أمر محبط للغاية."

وتابع: "بعض اللاعبين لم يكونوا في أفضل حالاتهم اليوم، لكننا نثق في قدرتنا على تصحيح المسار فيما هو قادم."

وحول أداء الأهلي في البطولة، أوضح الشحات:" كل مباراة كانت لها ظروفها الخاصة، في مواجهتي إنتر ميامي وبالميراس لم نكن موفقين، وضيّعنا فرصًا محققة كانت كفيلة بحسم التأهل مبكرًا."

وتحدث الشحات عن الفرصة التي أضاعها أمام إنتر ميامي قائلًا:" كانت فرصة صعبة، وترددت بين التسديد أو التمرير لأفشة، وكان طاهر أيضًا في وضعية مناسبة، لو عاد بي الزمن لاتخذت القرار بشكل أسرع."

واختتم الشحات تصريحاته موجهًا رسالة للجماهير:" شعرنا وكأننا نلعب في القاهرة بسبب الحضور الجماهيري الكبير والدعم المتواصل، نعدهم بأن نبذل قصارى جهدنا في الموسم المقبل من أجل التتويج بالبطولات وإسعادهم."