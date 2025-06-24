الإذاعة الصينية: رئيس الوزراء لي تشيانج يتعهد بتعميق العلاقات مع فيتنام

أفادت إذاعة الصين الوطنية بأن رئيس الوزراء لي تشيانج، التقى نظيره الفيتنامي، فام مينه تشينه، على هامش منتدى دافوس الصيفي، وهو الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين الصينية.

وقالت الإذاعة إن تشيانج أكد استعداد الصين للعمل مع فيتنام لتنفيذ المقترحات التي تم طرحها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لفيتنام، التي تقع في جنوب شرق آسيا، في أبريل الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الإذاعة أن تشيانج دعا لتعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات بين الشعبين.