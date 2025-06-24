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• آلاف المتظاهرين احتشدوا في منطقة الكنائس بحي "باب توما" مطلقين رسائل الوحدة والتضامن بين مختلف أطياف الشعب السوري

شهدت العاصمة السورية دمشق، مساء الاثنين، مظاهرة تنديدا بالهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي "الدويلعة".

وأفاد مراسل الأناضول، أن آلاف المتظاهرين اجتمعوا في منطقة الكنائس بحي "باب توما"، منددين بالهجوم.

وطالب المتظاهرون بالقبض على المسؤولين عن الهجوم ومحاكمتهم أمام العدالة.

كما تخللت المظاهرة دعوات للوحدة والتضامن بين مختلف أطياف الشعب السوري.

ولاحقا، سار المتظاهرون من "باب توما" التي يقطنها غالبية مسيحية، إلى منطقة "باب شرقي".

والأحد، قالت الداخلية السورية إن انتحاريا من تنظيم "داعش" الإرهابي دخل كنيسة القديس مار إلياس في دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن وزارة الصحة، الاثنين، أن عدد ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس وصل إلى 25 قتيلا و63 مصابا.

وأعلنت السلطات السورية، مقتل عنصرين من خلية لـ"داعش" سهّلت الاعتداء على كنيسة مار إلياس بدمشق، وإلقاء القبض على متزعمها و5 آخرين.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات وأنشطة إرهابية عامة.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.