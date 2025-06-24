انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإيران لوقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل

الأكثر قراءة
زوجة نتنياهو تنشر صورة لأسدين وتعلق: حرب إسرائيل ليست مع الشعب الإيراني
مانشستر سيتي يكتسح العين في مونديال الأندية
التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة
مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى بعض مدن الخليج العربي مؤقتا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
سوف تتطور لمواجهة أوسع
ستنتهي سريعا بالعودة للمفاوضات
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بدأ في الحرب مع إسرائيل، في حين حذرت تل أبيب الإسرائيليين من إطلاق وابل صاروخي جديد من إيران.