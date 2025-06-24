انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإيران لوقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل

ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بدأ في الحرب مع إسرائيل، في حين حذرت تل أبيب الإسرائيليين من إطلاق وابل صاروخي جديد من إيران.