 انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإيران لوقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 يونيو 2025 8:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإيران لوقف إطلاق النار في الحرب مع إسرائيل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 7:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 7:44 ص

ذكر التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بدأ في الحرب مع إسرائيل، في حين حذرت تل أبيب الإسرائيليين من إطلاق وابل صاروخي جديد من إيران.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك