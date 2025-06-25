المفوضية الأوروبية تمنح حكومات الاتحاد الأوروبي تفويضا لدعم أسعار الكهرباء للشركات الكبرى

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منحت المفوضية الأوروبية، حكومات الاتحاد الأوروبي تفويضا لدعم أسعار الكهرباء للشركات الكبرى"لدفع تطوير الطاقة النظيفة وإزالة الكربون الصناعي والتكنولوجيا النظيفة".

وسيتم السماح للدول الأعضاء بإصدار مساعدات لشركات؛ لتشجيع إطلاق الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون من أجل التخفيف المؤقت لأسعار الكهرباء للمستخدمين الذين يستخدمون الطاقة بكثافة؛ لضمان الانتقال إلى كهرباء نظيفة منخفضة التكاليف أو لدفع إزالة الكربون من منشآت الإنتاج الحالية.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا لشئون التحول النظيف والعادل والتنافسي: "إذا أرادت أوروبا القيادة في تكنولوجيا نظيفة، يجب أن نتصرف بشجاعة ووضوح".