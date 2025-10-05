الشرطة البريطانية تحصل على وقت إضافي لاستجواب 4 مشتبه بهم في هجوم كنيس مانشستر الدامي

حصلت الشرطة في المملكة المتحدة على وقت إضافي يوم السبت لاستجواب أربعة أشخاص تم اعتقالهم للاشتباه بارتكابهم جرائم إرهابية بعد هجوم على كنيس يهودي في شمال غرب إنجلترا أسفر عن مقتل شخصين وصدم وحزن في الجالية اليهودية البريطانية.

وتم الإفراج عن شخصين آخرين كانا قد اعتقلا دون توجيه تهم إليهما.

وتم إطلاق النار على جهاد الشامي / 35 عاما/ وقتله من قبل الشرطة يوم الخميس خارج معبد هيليتون بارك في مانشستر، بعد أن دهس المارة بسيارته، ثم هاجمهم بسكين وحاول اقتحام المبنى.

وقتل في الهجوم عضوا الكنيس ميلفين كرافيتز /66 عاما/ وأدريان دولبي /53 عاما/ في يوم الغفران، وهو أقدس يوم في السنة اليهودية. وقالت الشرطة إن دولبي قتل عن طريق الخطأ برصاص ضابط مسلح بينما كان هو وأفراد آخرون من المصلين يحاولون تحصين الكنيس لصد محاولة الشامي من اقتحامه. ولا يزال ثلاثة رجال آخرون في المستشفى مصابين بجروح خطيرة.

وقال المحققون إن الشامي، وهو مواطن بريطاني من أصل سوري وكان يعيش في مانشستر، ربما كان تحت تأثير أيديولوجية إسلامية متطرفة. وأضافوا أنه كان يرتدي ما بدا كحزام متفجرات، ولكن تبين أنه زائف.

وأوضحت الشرطة أن الشامي كان مطلق السراح بكفالة على خلفية اتهام بالاغتصاب في وقت الهجوم، لكن لم توجه إليه تهمة رسمية.

واعتقل ثلاثة رجال وثلاث نساء في منطقة مانشستر الكبرى للاشتباه في "ارتكاب أعمال إرهابية وإعدادها والتحريض عليها"، بينما تعمل الشرطة على تحديد ما إذا كان المهاجم قد تصرف بمفرده. ووافقت محكمة يوم السبت على منح الشرطة خمسة أيام إضافية لاحتجاز أربعة من المشتبه بهم: رجلان يبلغان من العمر 30 و 32 عاما، وامرأتان تبلغان من العمر 46 و 61 عاما. وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عن امرأة تبلغ من العمر 18 عاما ورجل يبلغ من العمر 43 عاما دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المعتقلين أو علاقتهم بالشامي.