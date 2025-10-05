كوريا الشمالية تقيم معرضها الدفاعي السنوي للعام الثالث على التوالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد بأن كوريا الشمالية أطلقت معرضها الدفاعي السنوي للعام الثالث على التوالي، حيث وصفه الزعيم كيم جونج أون بأنه "حصيلة" مشاريع البلاد لتحديث وتطوير قدراتها العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن معرض "تطوير الدفاع-2025" انطلق في بيونج يانج في اليوم السابق.

وفي كلمة ألقاها في الفعالية، أشاد كيم بالمعرض ووصفه بأنه "النتائج الأخيرة للمشاريع المهمة... لوضع هيكل القدرات العسكرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية-كوريا الشمالية- التي يشكل فيها الردع النووي العمود الفقري، على أساس أكثر حداثة وتقدما بشكل متزايد".

واتهم كيم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإجراء تدريبات متنوعة تستند إلى سيناريو العمليات النووية وبتوسيع الأصول الدفاعية في كوريا الجنوبية والمنطقة الأوسع.

وقال الزعيم الكوري الشمالي: "نحن نراقب عن كثب نشر الولايات المتحدة لوسائلها الضاربة والاستطلاعية الاستراتيجية... والاستنفار من أجل الأعمال العدائية المتعلقة بتهديد جديد محتمل لأمن دولتنا".