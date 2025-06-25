مدرب الوداد مهدد بالغياب عن مواجهة العين في مونديال الأندية

غادر محمد أمين بن هاشم، المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي، المستشفى بعد تعرضه لحادث سير خطير في العاصمة الأمريكية «واشنطن»، وذلك خلال مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد موقع «لو سيت إنفو» المغربي أن الحالة الصحية لبن هاشم شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث حصل على إذن طبي بمغادرة المستشفى والعودة إلى مقر إقامة الفريق، بعد أن تعرّض لإصابة على مستوى الوجه وكدمات في الساقين.

وبحسب التقرير، فإن مشاركته في قيادة الفريق خلال مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام العين الإماراتي، المقررة يوم الخميس، تبدو مستبعدة، بعد توصية الأطباء بمنحه فترة راحة.

وكان نادي الوداد قد أعلن في بيان رسمي تعرّض مدربه بن هاشم وطبيب الفريق يوسف الدباغ لحادث سير في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الثنائي لم يتعرضا لأي إصابات خطيرة، وأن حالتهما الصحية مستقرة عقب تلقيهما الإسعافات اللازمة. وأشاد النادي بتدخل السلطات المختصة التي سارعت إلى التعامل مع الحادث.

ويخوض الوداد مباراته الأخيرة في البطولة بعدما فقد حظوظه في التأهل، عقب خسارتين متتاليتين أمام مانشستر سيتي (0-2) ويوفنتوس (1-4) في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.