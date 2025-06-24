فعاليات توعوية وورش فنية ضمن الأنشطة الصيفية لثقافة الغربية

نظمت هيئة قصور الثقافة، باقة منوعة من الفعاليات الفنية والتوعوية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالإجازة الصيفية.

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية للأطفال، وذلك بحضور الشاعر محمد سامي، الذي تناول انماط من العمل الإبداعي العديد من الأشكال الأدبية، منها الرواية، والقصة القصيرة، والشعر، والنص المسرحي، والمقال، كما وقدم شرحا وافيا للأطفال عن أهم العناصر في كتابة القصة أو الرواية، لافتا إلى ضرورة خلق الفكرة الرئيسية للعمل الأدبي، ومن ثم حصر التفاصيل كافة حول شخصيات الرواية، والبيئة المحيطة داخل أحداث العمل الأدبي.

وفي محاضرة عن خطورة تعاطي المواد المخدرة، حذرت ولاء المشد، عضو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالغربية، واستعرضت خلال كلمتها بالندوة التوعوية التي أقيمت في قصر ثقافة طنطا الأضرار النفسية والاجتماعية جراء إدمان المخدرات، كما قدمت عددا من النصائح للأسرة حول كيفية الوقاية من وقوع أبنائهم في فخ التعاطي.

وتناولت د. هدير الحسانين، مسئول الإعلام الصحي بالغربية، أبرز أسباب تعاطي المواد المخدرة وذلك ضمن ندوة توعوية، بقصر ثقافة المحلة.

وفي ضوء الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، صمن المبادرة الصيفية "ارسم بسمة"، واصلت العديد من المواقع الثقافية بالغربية، استقبال الأنشطة الفنية والتثقيفية، حيث توافد الأطفال لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في فعاليات ورشة فنون الخط العربي، ودورة تعليم لعبة الشطرنج، بجانب محاضرة بمكتبة ابيار عن أهمية الحفاظ على المياه، ومحاضرة بدار الكتب بطنطا عن "التوحد"، وذلك بحضور د.فاطمة سامي، أستاذ مساعد بكلية التربية بجامعة طنطا.

وشهدت الأنشطة المقدمة ضمن برنامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، مشاركة الأطفال بورشة حكي، أقيمت ببيت ثقافة كفر الزيات، تحت عنوان "آداب المجالس"، واستمر مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى في استقبال ورش الرسم والكروشيه بحضور أعداد كبيرة من الأطفال.