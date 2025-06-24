وزارة الدفاع الألمانية: الميزانية الجديدة ستخلق 10 آلاف وظيفة جديدة في الجيش

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عن اعتقاده بأن قرار الحكومة المتعلق بإدخال زيادة كبيرة على الإنفاق الدفاعي، يوفر أساسًا لتعزيز واسع النطاق لقوة الجيش الألماني.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع أن ميزانية عام 2025 ستسهم في خلق قرابة عشرة آلاف وظيفة عسكرية إضافية، وقرابة 1000 وظيفة مدنية في الجيش.

وأضافت الوزارة أن ميزانية الدفاع للعام الحالي تقارب 43ر62 مليار يورو بزيادة بمقدار حوالي عشرة مليارات يورو مقارنة بميزانية عام 2024. وتابعت الوزارة أن الخطوط العريضة للأعوام المقبلة تنص على أن ميزانية الدفاع (البند رقم 14) سترتفع في عام 2026 إلى 69ر82 مليار يورو، وفي عام 2027 إلى 35ر93 مليار يورو، ثم إلى 48ر136 مليار في عام 2028، وإلى 83ر152 مليار يورو في عام 2029.

وقال بيستوريوس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن "مشروع الميزانية والقرار بشأن الخطوط العريضة لميزانية الدفاع يبرزان أن الأمن الخارجي بات مجددًا من أولويات العمل الحكومي".

وأضاف: "بعد عقود من الإهمال الذي طال الجيش الألماني، ظهرت ثغرات أمنية خطيرة لا بد لنا من الاستمرار في سدّها".

وفي حال تم اعتماد مشروع الميزانية المقدم من الحكومة خلال الإجراءات البرلمانية، فإن الجيش الألماني سيحصل، بحسب وزارة الدفاع، على أكثر من 86 مليار يورو خلال هذا العام فقط، فإلى جانب حوالي 62 مليار يورو ضمن ميزانية الدفاع، سيتوفر له أيضًا حوالي 24 مليار يورو من ما يُعرف بـ الصندوق الخاص المخصص للجيش.