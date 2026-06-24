اعتمد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2025 - 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 63.9%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 75%، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 85.7%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، بالإضافة إلى نتيجة فصول التلمذة الصناعية بنسبة 100%.

وقدم محافظ أسوان التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهد والتحصيل العلمي ليكونوا من أبناء الوطن المتميزين والقادرين على المساهمة في مسيرة التنمية والتقدم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ربيع أبو يوسف، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه تم عرض نتائج الشهادة الإعدادية على محافظ أسوان، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات 30 ألفا و203 طلاب وطالبات، داخل 198 لجنة امتحانية بنظام (عام – لغات – رياضي – خاص – دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الناجحين بلغ 19 ألفا و302 طالب وطالبة، مع فتح باب التظلمات بدءا من يوم الإثنين القادم ولمدة 15 يوما وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

وجاءت نتائج الشهادات الإعدادية لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة نجاح متميزة، حيث حقق طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع نتائج متميزة، بما يعكس الجهود المبذولة لتوفير الدعم والرعاية التعليمية لهم.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان عبر الرابط التالي: https://natega.aswan.gov.eg