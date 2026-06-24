محافظ الشرقية يصدر 20 قرارا تأديبيا لمعاقبة 61 موظفا بالجهاز الإداري

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 20 قرارا تأديبيا بحق 61 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وقرارات المحكمة التأديبية، وبناء على مذكرات إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وشملت القرارات مجازاة 61 من العاملين بعدد من المراكز والمدن والأحياء، وهي: حي ثان الزقازيق، ومركز الزقازيق، وأبو كبير، ومنيا القمح، وفاقوس، والحسينية، وبلبيس، والإبراهيمية، وأبو حماد، وديرب نجم، مع إحالة عدد منهم إلى المحاكمة التأديبية، وذلك وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على الانضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، مؤكدا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء بالمؤسسات الحكومية.