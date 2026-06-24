عرافة برازيلية تتكهن باختطاف نيمار وفينيسيوس من كائنات فضائية خلال مواجهة اسكتلندا في كأس العالم

تكهنت العرافة البرازيلية فو باهيانا، بنبوءة غريبة، إذ زعمت أن كائنات فضائية مجهولة سوف تختطف النجمين نيمار جونيور وفينيسيوس جونيور.

وقالت العرافة البرازيلية، عبر حسابها على شبكة إنستجرام الذي يتابعه أكثر من 24 مليون شخص، إن هناك حدث استثنائي سيقع يوم 24 يونيو 2026 خلال مباراة منتخب بلادها ضد اسكتلندا في كأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي.

وحذرت قائلا: "رأيت فينيسيوس ونيمار يتعرضان للخطف".

وظهرت العرافة البرازيلية، في مقطع فيديو وهي تحكي رؤية وهي تبكي، قائلة: "أريد إبلاغكم بأنني حلمت بكائنات فضائية تغزو الملعب في ميامي، وجاءت سفينة أولى لتخطف اللاعبين".

وأضافت: "وبعدها وصلت سفينة ثانية أكبر، لتخطف آلاف الأشخاص من الملعب".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن العرافة البرازيلية تكهنت باختطاف 700 شخص، قائلة: "لقد رأيتهم بوضوح وهم يخطفون نيمار وفينيسيوس".

واصلت: "أنا مرعوبة الآن؛ لأنه جاءني هذا الحلم للمرة الثانية".

وتحدت فو باهيانا، الجميع بقولها: "إذا لم يحدث ما قلته، لن أكون خائفة، إذا كانوا سيقاطعونني، لكانوا قد فعلوا ذلك بالفعل بتنبؤات أخرى."

يذكر أن منتخب البرازيل استهل مشواره في المجموعة الثالثة بالتعادل 1 / 1 مع المغرب ثم فاز على هايتي بنتيجة 3 / صفر.

وسجل فينيسيوس، هدف التعادل أمام أسود أطلس، وهدفا آخر في مواجهة هايتي، وغاب نيمار عن المباراتين بسبب الإصابة.

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيلي، أن النجم المخضرم تعافى وجاهز لمواجهة اسكتلندا.