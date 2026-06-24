رئيس الرياض السعودي: أي فريق يتمنى التعاقد مع تريزيجيه

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أكد بندر المقيل، رئيس نادي الرياض السعودي أن أي فريق يتمنى التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، مُشيدًا بإمكانياته.

ويرتبط اسم محمود حسن تريزيجيه بالانتقال إلى صفوف الرياض السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بندر المقيل في تصريحات لقناة النهار: "بالتأكيد محمود حسن تريزيجيه هو لاعب موهوب، وله تاريخه، وأي فريق يتمنى التعاقد معه".

وعن احتمالية ضم تريزيجيه في الصيف الجاري، قال: "اللاعبون الآن في المنتخبات العربية مشغولين بكأس العالم، وحتى الآن لا يوجد جديد في هذا الملف".

وأكمل: "نحن نساعد جميع اللاعبين العرب على التركيز مع منتخباتهم، ونحن نساعدهم على هذا الشيء".

وأتم بندر المقيل تصريحاته قائلًا: "بعد كأس العالم لكل حادث حديث لكن لو تسأل أي احد يقولك اتمنى لاعب مثل تريزيجيه يكون في فريقي".