مطالب يمنية بدعم عاجل للقوات المسلحة الجنوبية بعد تهديدات الحوثيين بالتصعيد العسكري

طالب اتحاد قبائل الجنوب العربي في اليمن بدعم عاجل للقوات المسلحة الجنوبية بعد تهديدات جماعة الحوثي بالتصعيد العسكري.

وحذّر الشيخ صالح محسن بن شيخان اليزيزي، رئيس الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي، رئيس لجنة قضايا الثأر والنزاعات القبلية بمجلس المستشارين في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، من "خطورة التصعيد والتحركات العسكرية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في عدد من الجبهات الجنوبية".

ونقلت صحيفة "4 مايو" اليمنية عن اليزيدي، قوله، إن "هناك عمليات حشد وتعزيزات عسكرية حوثية، بالتنسيق مع عناصر من جماعة الإخوان، تجري في الوقت الراهن باتجاه جبهات شبوة والضالع ويافع وكرش، في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال تصعيد عسكري واسع يستهدف محافظات الجنوب العربي".

وأكدت قيادة الاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي، أن الجبهات الجنوبية تواجه ظروفاً صعبة نتيجة استمرار قطع الإمدادات العسكرية واللوجستية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمواد التموينية، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على جاهزية القوات المسلحة الجنوبية وقدرتها على التصدي لأي هجمات محتملة.

ودعت قيادة الاتحاد الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى التدخل العاجل لدعم القوات المسلحة الجنوبية وتعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكدة أن أي تدهور أمني في الجنوب العربي لن تقتصر تداعياته على الداخل فحسب، بل ستمتد لتؤثر على أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية والمصالح الاقتصادية والتجارية الدولية.

كما دعت القيادة أبناء القبائل الجنوبية إلى الوقوف صفاً واحداً ومساندة القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة التهديدات الحوثية المتصاعدة.

وأكدت قيادة الاتحاد، أن الجنوب العربي يمثل موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، وأن الحفاظ على أمنه واستقراره يعد عاملاً أساسياً في حماية حركة الملاحة الدولية وضمان أمن المنطقة بأسرها.

وكانت قوات "التعبئة العامة"، التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن أعلنت، أول أمس الاثنين، جاهزيتها الكاملة والفورية لتنفيذ توجيهات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، "لإسناد قواتهم العسكرية بالمقاتلين في أي زمان ومكان"، لمواجهة من وصفتهم بـ"قوى العدوان" وإنهاء الحصار المفروض على البلاد منذ أكثر من 11 عاماً.

وقالت قوات التعبئة، في بيان لها، إنها جاهزة لرفد الجبهات بالمقاتلين، مشيرة إلى أن قواتها استنفرت مئات الآلاف ممن تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، ومئات الألوية العسكرية.