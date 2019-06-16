أعلنت "دويتشه بنك" أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 3.1 مليار يورو (3.5 مليار دولار)، بعد أسابيع من إعلان خطتها لشطب عدد كبير من الوظائف وتقليص حجم قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية لتحسين الأداء المالي للمجموعة.

جاءت هذه الخسائر أكبر من توقعات المجموعة المصرفية التي أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، وكانت 2.8 ملياريورو.

وذكرت المجموعة اليوم أن التحول الاستراتيجي الذي تشهده كلفها حوالي 3.4 مليار يورو.

وقال "كريستيان سفينج" الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية إن "جزءا كبيرا من تكاليف إعادة هيكلتنا تم امتصاصه بالفعل خلال الربع الثاني.. في حال استبعاد تكاليف إعادة الهيكلة يكون البنك قد حقق أرباحا".

ووفقا لخطة إعادة الهيكلة التي تم إعلانها في وقت سابق من الشهر الحالي، فإن "دويتشه بنك" ستشطب حوالي 18 ألف وظيفة وستقلص بشدة قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية الخاسر في نيويورك ولندن وغيرهما من المراكز المالية الأخرى، إلى جانب زيادة التركيز على الخدمات التي تقدم للعملاء المؤسسيين.

وجاء الكشف عن خطة إعادة الهيكلة في أعقاب فشل محادثات الاندماج بين "دويتشه بنك" و"كوميرس بنك" في أبريل الماضي.