الجيش اليمني: نحقق انتصارات كبيرة على الحوثيين في كل جبهات القتال

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جدد المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد ركن عبده مجلي، حرص القوات المسلحة اليمنية على إعادة الأمن والاستقرار مرة أخرى إلى البلاد.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إن الجيش اليمني يحقق انتصارات كبيرة على ميليشيات الحوثي في جميع جبهات القتال.

وأضاف أن عمليات الجيش العسكرية مازالت مستمرة لإعادة السيطرة على كل المدن اليمنية، وإخضاعها مرة أخرى لسيطرة الدولة.

وأعرب عن حرص القوات المسلحة على عدم تضرر المدنيين من هذه العمليات العسكرية، مشيرًا إلى ما وصفه بالجهود الكبيرة التي يتم بذلها لإيصال المساعدات الإنسانية لكل أبناء الشعب اليمني.