الكونجرس التشيلي يوافق على سحب المتقاعدين 10% من معاشاتهم بسبب أزمة كورونا

وافق الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا اليوم الجمعة، على توقيع قانون يسمح للمواطنين بسحب 10 في المائة من صناديق المعاشات التقاعدية للتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما اعتبر هذا القرار انتصارا للمعارضة.



وقالت صحيفة "لا تيرسيرا" اليوم الجمعة، إن الحكومة قررت عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون رغم معارضتها له في البداية.



ومنح الكونجرس أمس الخميس، الضوء الأخضر النهائي للإصلاح الذي أثار احتجاجات لصالحه.



ويسمح هذا الإصلاح للمواطنين بسحب ما يصل إلى 10 في المائة من نظام المعاشات التقاعدية المخصخص في أحد بلدان أمريكا اللاتينية الأكثر تضررا من مرض "كوفيد-19"، مع وجود أكثر من 330 ألف حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 800ر8 حالة وفاة.