استقرار حالة رئيس الوزراء السلوفاكي بعد محاولة اغتيال

صرح وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كاليناك لوكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية، اليوم الخميس، بأن حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو "استقرت ولكن مازالت خطيرة" وذلك بعدما تعرض لطلق ناري وأصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال أمس الأربعاء.

وقال وزير البيئة توماس تارابا في وقت سابق، إن فيكو لم يعد بين الحياة والموت. وكان المسؤولون قالوا الليلة السابقة إن حياته قد تكون في خطر بعد الحادث.

ونقلت مروحية فيكو إلى المستشفى بعد الهجوم وخضع على الفور لعملية جراحية.

واستمرت العملية الجراحية خمس ساعات، بحسب متحدثة باسم المستشفى.

وقال وزير الداخلية ماتوش شوتاي إستوك بأن المشتبه فيه الذي ألقي القبض عليه في مسرح الحادث، يبلغ من العمر 71 وهو من بلدة ليفيس. وأضاف أن الاستجواب المبدئي كشف عن "دافع سياسي واضح".

وقال شهود عيان للتلفزيون إنهم سمعوا دوي خمس طلقات أمام دار الثقافة في هاندلوفا وهي بلدة تقع على مسافة قرابة مئتي متر شمال شرق العاصمة براتيسلافا.

ووقع الهجوم لدى خروج فيكو لمصافحة أنصاره بعد اجتماع لمجلس الوزراء. وأصابت إحدى الرصاصات صدره. ونشرت المحطة التلفزيونية المحلية "ار تي في بريفيدزا" مقطع فيديو عن الحادثة يظهر رجلا يندفع نحو الحاجز ويطلق النار على رئيس الوزراء من مسافة قريبة.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعا طارئا الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).