تسجيل 394 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة عن تسجيل 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 402 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 105420 حالة ولم تسجل حالات وفاة جديدة خلال نفس الفترة وبقي عدد الوفيات عند 164 حالة.

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 7 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 101 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من فيروس (كوفيد – 19) في قطر حوالي 464674 شخصا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 3054 حالة.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم فحصهم خلال 24 ساعة الماضية 5351، وإجمالي عدد الحالات الحادة تحت العلاج حاليا بالمستشفى 528 حالة، وعدد الحالات الحادة التي تم ادخالها المستشفى خلال 24 ساعة الماضية 41 حالة.

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