 نيويورك تايمز: الوجود الأمريكي العسكري في العراق قد يظل على المستوى نفسه - بوابة الشروق
السبت 24 يوليه 2021 10:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

نيويورك تايمز: الوجود الأمريكي العسكري في العراق قد يظل على المستوى نفسه

وكالات:
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 10:37 م

رجحت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، والبيت الأبيض، إمكانية أن تحافظ الولايات المتحدة على وجودها العسكري في العراق على المستوى الحالي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت، بأن مصادر في البنتاجون وإدارة الرئيس جو بايدن، رجحوا، أن يتم إعلان الطرفين عن مواعيد خروج القوات الأمريكية من العراق متزامنا مع الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في 26 يوليو.

لكن مسئولين في البنتاجون لم يستبعدوا أن تحافظ واشنطن على قواتها المتواجدة في العراق حاليا وتعدادها 2,5 ألف عسكري، من خلال تغيير وظائفهم "على الورق".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن حكومة الكاظمي والعديد من المسئولين العسكريين العراقيين يؤيدون إبقاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، فيما يدعو الكاظمي إلى سحب القوات الأمريكية إرضاء للقوى السياسية المناهضة للولايات المتحدة التي تعتبر أن الهدف الحقيقي للوجود الأمريكي في البلاد هو مواجهة إيران.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ممثلي الحكومتين الأمريكية والعراقية إن واشنطن وبغداد تنويان الاتفاق على أن تغادر القوات الأمريكية من العراق قبل نهاية العام الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك