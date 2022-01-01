زاخاروفا تنشر صورا من مصر وتعلق: القاهرة التي لا تنام أبدا خلال الليل وتنساب بها الموسيقى وتصدح الأغاني

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورا من مدينة القاهرة، وعلقت على الصور التي نشرتها : "القاهرة المدينة التي لا تنام أبدا، خلال الليل في المدينة تنساب الموسيقى وتصدح الأغاني المختلفة وتُسمع أبواق السيارات".

وذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن زاخاروفا -التي ضمن وفد رسمي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة في زيارة رسمية، خلال جولة أفريقية تستغرق 5 أيام، سيزورون خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا- أن تعليق زاخاروفا جاء على قناتها بموقع "تيليجرام" للتواصل الاجتماعي.