 زاخاروفا تنشر صورا من مصر وتعلق: القاهرة التي لا تنام أبدا خلال الليل وتنساب بها الموسيقى وتصدح الأغاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زاخاروفا تنشر صورا من مصر وتعلق: القاهرة التي لا تنام أبدا خلال الليل وتنساب بها الموسيقى وتصدح الأغاني

المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يوليه 2022 - 2:19 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يوليه 2022 - 2:19 ص

نشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورا من مدينة القاهرة، وعلقت على الصور التي نشرتها : "القاهرة المدينة التي لا تنام أبدا، خلال الليل في المدينة تنساب الموسيقى وتصدح الأغاني المختلفة وتُسمع أبواق السيارات".
وذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن زاخاروفا -التي ضمن وفد رسمي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة في زيارة رسمية، خلال جولة أفريقية تستغرق 5 أيام، سيزورون خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا- أن تعليق زاخاروفا جاء على قناتها بموقع "تيليجرام" للتواصل الاجتماعي.

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