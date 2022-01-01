فحص 1319 مواطنا ضمن قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية صحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة في القرى وفقاً للخطة المُعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي في جميع المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة- في تصريح صحفي، مساء اليوم/السبت/- إنه تم تنفيذ قافلة بقرية أبو عياد التابعة لمركز كفر سعد خلال يومي الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملا لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وأكد عبد الجواد أنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٣١٩مواطنا، وتحويل ٣٢حالة من بينهم لتلقي العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لــ 6 حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٤٨٩ تحليلا معمليا والكشف بالأشعة على ١٧ حالة وبالسونار على ٢٤حالة.