إعلام باكستاني: مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان

أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن لجنة الانتخابات الباكستانية أصدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لا تتضمن إمكانية الإفراج عنه بكفالة، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة عقبات قانونية تواجه لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي.

وألقت السلطات الباكستانية القبض على خان في مايو فيما يتعلق بقضية فساد، مما أثار اضطرابات في أرجاء البلاد شهدت سقوط قتلى، ثم أطلقت سراحه بكفالة بعد ذلك بأيام، وفقا لوكالة رويترز.

ولم تتضح بعد التهمة التي أصدرت لجنة الانتخابات بسببها أمر الاعتقال وما إذا كانت الشرطة ستتصرف بناء على تلك المذكرة. ولم تكشف جيو نيوز عن مصدرها.

ووجهت مؤسسات ومحاكم مختلفة العديد من التهم لخان منذ الإطاحة به، من بينها الكسب غير المشروع والقتل والتحريض على الفتنة.

وجاءت أحدث قضية في سلسلة القضايا الأسبوع الماضي عندما قال وزير الداخلية إن الحكومة ستتخذ إجراءات جنائية ضد خان بتهمة الكشف عن أسرار رسمية، فيما يتعلق بمراسلات دبلوماسية بين واشنطن وإسلام اباد.