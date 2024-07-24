إعصار جايمي يخلف دمارا في الفلبين وتايوان: 18 قتيلا وإلغاء رحلات جوية

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أفادت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أن 16 شخصا لقوا حتفهم في الفلبين جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة اشتدت بسبب إعصار.

وتتحرك العاصفة في الاتجاه الشمالي – الغربي نحو تايوان، حيث أعلنت السلطات عن وفاة شخصين جراء سوء الأحوال الجوية.

وتم تعليق العمل في المكاتب الحكومية وإيقاف الدراسة في المدارس في العاصمة الفلبينية مانيلا، وإيقاف التداول في البورصة.

وارتفع منسوب مياه الفيضانات في بعض مناطق العاصمة إلى مستوى أدى إلى إغلاق الطرق أمام حركة المرور.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الإعصار جيمي تصاحبه رياح قوية تصل سرعتها إلى 155 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل إلى 190 كيلومترا في الساعة..

وأوضح المكتب أن الإعصار يزيد من قوة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، مما يؤدي إلى هطول الأمطار في الفلبين، التي تشهد أمطارا غزيرة منذ 11 تموز/يوليو.

وتتعرض الفلبين لمتوسط 20 إعصارا استوائيا كل عام.

كان أقوى إعصار ضرب الفلبين هو الإعصار سوبر تايفون هايان، الذي قتل 6300 شخص وشرد أكثر من 4 ملايين في نوفمبر 2013.

أفادت السلطات التايوانية أن الرياح القوية الناجمة عن اقتراب الإعصار أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 201 شخص في جميع أنحاء الجزيرة.

وتم إغلاق المدارس والمكاتب في أنحاء تايوان وتم إلغاء أكثر من 450 رحلة طيران دولية ومحلية.