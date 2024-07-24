نتنياهو: جيل جديد من الفلسطينيين يجب ألا يتعلم كراهية اليهود لكن أن يعيش بسلام معهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيلا جديدا من الفلسطينيين يجب ألا يتعلم كراهية اليهود لكن أن يعيش بسلام معهم.

وأضاف في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، أن نزع السلاح ونزع الراديكالية تم تطبيقهما على كل من اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ما أدى لما سماها عهود من الأمن والسلام والرخاء.

وأشار إلى أنه بعد تحقيقهم ما سماه الانتصار في الحرب، وبمساعدة شركائهم الإقليميين فمن الممكن أن يؤدي نزع السلاح والراديكالية من غزة إلى مستقبل يسوده السلام والرخاء.

وشدد على أن غزة يجب أن تكون لديها إدارة مدنية يديرها الفلسطينيون الذين لا يسعون إلى تدمير إسرائيل.