نتنياهو يزعم: زرت رفح الأسبوع الماضي وقائد عسكري أبلغني بعدم مقتل أي مدني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه توجه الأسبوع الماضي إلى مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وزار قواتهم الموجودة هناك.

وأضاف في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، أن قواته كانت تعمل آنذاك على القضاء على آخر الوحدات المقاتلة لحركة حماس هناك.

وأشار إلى أنه سأل أحد القادة العسكريين الإسرائيليين عن عدد القتلى في صفوف (المقاومة الفلسطينية) في رفح، فأجاب عليه بأنهم 103، فسأله عن عدد المدنيين الذين سقطوا فردّ عليه بأنه بصورة عملية لم يسقط أي مدني باستثناء حادثة واحدة، بسبب ما قال إنها قنبلة زرعتها حركة حماس ما أسفر عن سقوط عشرة أشخاص.

وادعى نتنياهو، بأنه بشكل عملي لم يسقط أي عملي بزعم أنه تم إبعاد المدنيين عما وصفها بأماكن الخطر، مشيرا إلى أن الجميع كان يظن أن إسرائيل لن تفعل ذلك لكنها فعلتها.