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ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، ورشة علمية استثنائية تجمع بين المتعة والمعرفة، يقدمها مركز العلوم التابع للمتحف للأطفال من سن 8 سنوات، حيث يشارك الأطفال في مغامرة تعليمية شيقة للتعرف على رحلة الضفدعة من بركة المياه لتصبح بطلة في شبكة الغذاء، والتعرف على أسرار جسمها عن قرب.

تقام الورشة برعاية الدكتورة سهام الجوهري، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة للمتحف، حيث يتم تقديم تشريح تعليمي لضفدعة أمام الأطفال لشرح الجهاز التنفسي والهضمي والدوري.

وأشار الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير متحف الطفل، إلى أنه في ختام الورشة يقوم الأطفال المشاركون بتنفيذ عمل فني عن دورة حياة الضفدعة والتقاط الصور المرحة بأقنعة الحيوانات في ركن التصوير.

تقام الورشة يوم السبت الموافق 26 يوليو 2025، الساعة 11 صباحًا، بمقر متحف الطفل بمصر الجديدة.