تعريف النشء بتاريخ القناة في فعاليات مصر تتحدث عن نفسها ببورسعيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة بورسعيد، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة،لإبراز ملامح الهوية الثقافية المصرية وتعزيز قيم الانتماء.

وشهدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة بورسعيد محاضرة بعنوان "محور قناة السويس"، قدمت خلالها القاصة د. أميرة طيرة، سردا مبسطا للأطفال عن أهمية قناة السويس، موضحة فكرة إنشائها قديما، مرورا بتدشينها رسميا في عهد الخديوي إسماعيل.

كما تحدثت عن الاحتفال الأسطوري لافتتاح القناة الذي شهده ملوك وأمراء العالم، ثم تناولت قرار التأميم ومجي العدوان الثلاثي على مصر.

واختتمت حديثها بنقاشات حول دور الرئيس الراحل محمد أنور السادات في معركة التحرير واستعادة السيادة المصرية عقب حرب أكتوبر المجيدة.

كما شهدت الفعاليات المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة بورسعيد، بإدارة وسام العزوني،

ورشة فنية، صمم خلالها الأطفال لوحات معبّرة عن قناة السويس، تدريب رانيا المغربي، في أجواء تفاعلية